Aksaray'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole düşerek takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Akhisar köy yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Akhisar köyü istikametine seyreden R.A. (44) idaresindeki 38 AFF 232 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce şarampole düştü sonra da takla attı. Aracın ters döndüğü kazada otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan S.A. (70) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.