Aksaray'da otomobil tur minibüsüne çarptı: 4 yaralı

Aksaray'da otomobil ile tur minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobil tur minibüsü ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza dün akşam saat 20.15 sıralarında Aksaray - Nevşehir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Koray E. (19) idaresindeki 07 HLH 14 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp karşı şeride geçti. Otomobil, karşı şeritten gelen Abdullah G. (37) yönetimindeki 50 AAS 189 plakalı tur minibüsüne çarparken, çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Koray E. ve yanında bulunan Gülderen Ş. (18), Semanur Ş. (17) ve Nazım B. (20) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tur otobüsünde bulunan ve Nevşehir'e giden turistler ise başka bir minibüsle yollarına devam etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.