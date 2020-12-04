Aksaray'da otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı

Aksaray'da otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Ağaçören ilçesi Yağmur Hüyüğü köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ağaçören ilçe merkezinden Yağmur Hüyüğü köyü istikametine giden Sezer Z. (22) idaresindeki 68 BY 097 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Güler Z. (50) ve Selin Z. (20) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.