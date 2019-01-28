Aksaray'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Aksaray'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Pınar Mahallesi Sağlık Köy koyu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nazmi K. (27) idaresindeki 50 UD 911 plakalı kamyonet ile Yusuf Ü. (19) yönetimindeki 68 DH 489 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ve her iki araçta yolcu olarak bulunan Leyla A. (49), Ümüş K. (20) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaralıları araçtan çıkararak sedyelerle ambulanslara taşıdı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.