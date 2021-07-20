Aksaray'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Ortaköy ilçesi yolu Bağlıkaya beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy'den Aksaray istikametine seyir halinde olan İsa D. (29) idaresindeki 68 ACD 855 plakalı Volkswagen marka otomobil Bağlıkaya beldesinden Aksaray istikametine çıkış yapan Mahmut D. (75) yönetimindeki 68 AAC 288 plakalı Ford marka otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan eşleri Sibel D. (26) ve Nejla Hatice D. (71) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.