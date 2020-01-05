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Aksaray'da otomobiller çarpıştı: 7 yaralı

Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Kaza, Yeşiltepe beldesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan F. (51) idaresindeki 68 HP 745 plakalı otomobil, Ömer K. (35) yönetimindeki 68 AAV 274 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ve otomobillerde bulunan Lale O. (24) ve Mehmet Yağız O. (5) ile Cansu F. (28), Güler F. (45) ve Naime F. (80) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ve AFAD ekiplerince araçlardan çıkartılarak ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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