Aksaray'da oyun parklarının ve yürüyüş yollarının zemini yenileniyor

Geçtiğimiz günlerde Kılıçarslan Parkı ve birçok parkta zemin yenileme çalışması yapan Aksaray Belediyesi ekipleri, Nakkaş Mahallesinde bulunan parklarda deforme olmuş kauçuk zeminlerde yenileme çalışmasına başladı. Aksaray Belediyesi ekipleri mevcutta bulunan oyun parklarının yanı sıra birçok mahallede de yeni yapılan yürüyüş yollarının zeminini kauçukla kaplıyor. Yürütülen çalışmalar özellikle çevre sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Çocukların hoşça vakit geçirdikleri alan olan çocuk oyun parkının daha estetik ve kullanışlı hale getirilmesi için başlatılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Vatandaşların aileleri ile birlikte dinlenme ve buluşma mekânı haline gelen parklarda titiz bir çalışma yürütüldüğünü belirten Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, parklarda güvenli, temiz ve düzenli hizmet vermenin önemini vurgulayarak, “Bu kapsamda çocuk oyun gruplarının bulunduğu alanlarda kauçuk zemin kaplama çalışmalarına devam eden ekiplerimiz, çocukların en ufak bir düşme anında yara almalarını engellemek için önlem alıyor. Parklarımızda gerçekleştirilen çalışmada, çocuk oyun gruplarının bulunduğu alanlar da ve yürüyüş yollarında zemini deforme olmuş alanların kauçuk zeminlerini yeniliyoruz. Ayrıca şehre kazandırdığımız yeni yürüyüş yollarının da zemini kauçukla kaplıyoruz. Şehir genelindeki birçok parkın oyun alanlarındaki ve yürüyüş yollarındaki zeminlerinde yenileme çalışmalarını tamamladık. Şuan ekiplerimiz Nakkaş Mahallesinde bulunan oyun parklarımızın ve yürüyüş yollarımızın zeminlerinde yenileme çalışmaları yapıyor. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde kullanabilecekleri alanlar oluşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu alanları kullanırken duyarlı davranmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.