Aksaray'da pikap yoldan çıktı: 1 yaralı

Aksaray'da pikabın yoldan çıkarak şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu 24'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden Serdar B. (44) idaresindeki 50 FE 532 plakalı pikap sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü Serdar B. kabinde sıkıştı. Diğer sürücüler tarafından kaza AFAD, 112 ve polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler sıkışan sürücüyü çıkararak ambulansa taşıdı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.