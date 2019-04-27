İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Aksaray'da pikap yoldan çıktı: 1 yaralı

Aksaray’da pikabın yoldan çıkarak şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da pikabın yoldan çıkarak şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu 24'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden Serdar B. (44) idaresindeki 50 FE 532 plakalı pikap sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü Serdar B. kabinde sıkıştı. Diğer sürücüler tarafından kaza AFAD, 112 ve polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler sıkışan sürücüyü çıkararak ambulansa taşıdı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.