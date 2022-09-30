Aksaray'da polis ekipleri denetimlerini artırdı

Aksaray'da okulların açılmasıyla birlikte park ve bahçelerde denetimlerini yoğunlaştıran polis ekipleri meydana gelebilecek olumsuzluklara geçit vermiyor.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri okulların açılmasıyla birlikte park ve bahçelerdeki güvenlik önlemlerini artırdı. Vatandaşların huzur ve güven içerisinde vakit geçirebilmeleri öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına gidip gelmeleri ve sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilmeleri için kent genelindeki tüm park ve bahçelerde görev alan asayiş ekipleri tüm şahısları tek tek kontrolden geçiriyor. Meydana gelebilecek birçok olayın önüne geçen asayiş ekipleri denetimlerde suç ve suçluları da yakalıyor. Okulların açılmasından bugüne kadar yapılan park ve bahçe denetimlerinin yanı sıra 8 internet kafe, 5 oyun salonu, 11 tekel bayi, 20 metruk bina denetlenirken, uygulamalarda 6 bin 370 şahsın UYAP-GBT sorgusu yapıldı. Bunların arasında 5 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.