Aksaray'da polis ekipleri yaşlı ve hastalara online hizmet veriyor

İçişleri Bakanlığının korona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkma sınırlandırmasının ardından Aksaray'da geniş güvenlik önlemleri alan İl Emniyet Müdürlüğü, müracaatta bulunan tüm yaşlı ve hastaların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kentte korona virüs önlemleri, tedbirleri ve çalışmaları kapsamında etkin bir mücadele yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkma sınırlandırmasının ardından kentte müracaatta bulunan tüm yaşlı ve hastaların ihtiyaçlarını gideriyor. 112 Acil Çağrı Merkezi başta olmak üzere emniyete online başvuru, mesajla başvuru kapsamında müracaatta bulunan yaşlıların siparişlerini alan polis ekipleri ihtiyaçları kısa sürede gidererek yaşlı ve hastalara ulaştırıyor. Korona virüs önlem ve tedbirleri kapsamında geniş güvenlik önlemleri alındığını belirten emniyet yetkilileri, gittikleri yaşlı ve hastalara alınan önlemlerin son derece önemli olduğunu anlatıyor.