Aksaray'da polis hırsız kovalamacası film sahnelerini aratmadı

Aksaray'da kontağı üzerinde bırakılan kargo şirketine ait hafif ticari aracı çalan hırsızlık şüphelisi, polisle yaşanan kovalamacanın ardından 55 kilometre kaçtıktan sonra kaza yapınca yakalandı.

Olay, Kılıçaslan Mahallesi 1333 sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kargo şirketinde dağıtıcı olarak çalışan Ö.G. (33), 42 DOB 75 plakalı hafif ticari aracı paket teslim edeceği binanın önüne park etti. Kontağı araç üzerinde bırakıp kargo teslim etmeye giden Ö.G., geri döndüğünde aracı bıraktığı yerde bulamadı. Aracın çalındığını anlayan Ö.G., durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Üzerinde takip cihazı bulunan aracın yeni sanayi sitesinde olduğunu tespit eden polis ekipleri, bölgeye intikal etti. Sanayi sitesinde aracı seyir halinde bulan ekipler sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' iharına uymayan şüpheli hızla polisten kaçmaya başladı. Şüphelinin kaçması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Siren sesleriyle yankılanan Aksaray sokaklarında adeta film sahnelerini aratmayan kovalamaca yaşandı. Sanayi sitesinden çıkarak Aksaray - Adana Karayolundan kaçmaya çalışan şüpheli şahıs, 55 kilometre boyunca kaçışını sürdürdü. Niğde-Emirgazi yoluna geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybeden şüpheli, bariyerlere çarparak durdu. Aracı takip eden polis ekipleri, yaşanan kaza sonrası şüpheli F.G. (23) isimli şahsı gözaltına aldı. Kazada yaralandığı fark edilen şüpheli F.G., çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavisi yapılan şüpheli F.G., ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.