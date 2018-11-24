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Aksaray'da polis trafik kural ihlallerine geçit vermiyor

Aksaray’da gece saatlerinde şehrin kritik noktalarında görev alan trafik ekipleri sürücüler ve araçlar üzerinde geniş çaplı uygulamalar yapıyor.

Aksaray'da gece saatlerinde şehrin kritik noktalarında görev alan trafik ekipleri sürücüler ve araçlar üzerinde geniş çaplı uygulamalar yapıyor.


Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, şehrin kritik noktalarında uygulamalar yaparak trafik kural ihlallerine geçit vermiyor. Özellikle şehir merkezinde ana halterlerde görev alan trafik polisleri, araçları durdurarak a'dan z'ye kontrolden geçiriyor. Modifiyeli araçlar başta olmak üzere ehliyet, ruhsat ve alkol kontrolü yapan polis ekipleri kentte trafik kural ihlallerine geçit vermiyor. Trafik kural ihlali yapan sürücüler cezalandırılırken, bazı araçlarda trafikten men edildi.


Uygulamaya giren araç sürücüsü Duran Sevindi (48), “Uygulamalar çok güzel, her zaman yapılmasını istiyoruz” derken bir diğer sürücü Mücahit Bozkurt (23) ise, “Uygulamaları sürücüler açısından faydalı buluyorum. Ama biraz daha sıkı olmalı. En azından trafikte bulunan insanların can güvenliği açısından biraz daha sıkı denetimler olmalı” dedi.

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