Aksaray'da polisin operasyonuyla yakalanan firari şüpheli tutuklandı

Aksaray'da hırsızlık, kasten adam yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan ve dün polisin operasyonuyla yakalanan firarı şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, kasten adam yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranması olan Kerem K.'yı (21) yakalamak için çalışma başlattı. Firari şahsın Taşpazar Mahallesi 812 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2. katında arkadaşı Serkan Ö. (27) ile birlikte saklandığı bilgisine ulaşan polis ekipleri eve operasyon düzenledi. Yakalanan Kerem K. ve Serkan Ö., Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen Kerem K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken arkadaşı Serkan Ö. serbest bırakıldı.