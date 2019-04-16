Aksaray'da QR ile başkalarının parasını çeken şüpheli tutuklandı

Aksaray'da QR kodu ile başkasının hesabından para çeken şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçen ay Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadının hesabından 500 TL'nin QR kodu ile çekildiği, yine aynı sistemle hesabından 100 TL telefon kontörü yüklendiğini tespit eden polis ekipleri, harekete geçerek olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde ATM ve bazı iş yeri güvenlik kameralarından şüphelinin kimliğini tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şahsın Batuhan B. (20) olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahsın ev adresini tespit eden polis, düzenlediği baskınla şüpheliyi yakalanarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 1 adet laptop bilgisayar, 2 adet cep telefonu, 8 adet sim kart, 1 adet hafıza kartı ele geçirildi. Batuhan B., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.