Aksaray'da Ramazan öncesi denetimler yapıldı

Aksaray'da Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi ekipleri, Ramazan ayı öncesi gıda denetimlerini artırdı.

Aksaray Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi ekipleri bu kapsamda Aksaray'da faaliyet gösteren, ramazan paketi hazırlayıp satan işletmelerin denetimi Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, Gıda ve Yem Şube Müdürü Yusuf Yeşildal, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü teknik elemanları eşliğinde gerçekleştirildi.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında denetimler gerçekleştirilirken, Ramazan kolisi hazırlayıp satan işletmelerin uyması gereken kurallar ile ilgili gerekli bilgilendirilmeler yapıldı. Ramazan kolisine giren gıda maddelerinin son tüketim tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihinin geçmemiş olması gerektiği, kolide olan gıda maddelerinin hepsinin üzerinde her bir ambalaj bazında etiket olmasına dikkat edilmesi hususunda bilgilendirme yapıldı. Etiket bilgilerinin ise Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme Yönetmeliği'nde belirlenen esaslara uygun olması gerektiği konusuna dikkat çekildi.

Vatandaşlar için hazırlanan Ramazan kolilerinin kontrollerin devam edeceğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, "Ekip arkadaşlarımızla beraber rutin olarak yaptığımız denetimleri Ramazan ayında da arttırarak devam ediyoruz. Denetimler toplu tüketim ve satış yerlerinde yapılıyor. Ramazan ayında zincir marketler ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda kolileri hazırlıyor. İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi olarak, kolideki paketlerin tüketime uygun olup olmadığını kontrol ederek vatandaşlarımızın kaliteli ve sağlıklı ürünler tüketmelerini sağlıyoruz. Yapmış olduğumuz incelemelerde de hiçbir sorunla karşılaşmadık. Göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı işletme sahiplerine teşekkür ediyorum. Gıda işletmelerine yönelik denetimlerimiz Ramazan ayı boyunca devam edecek” dedi.