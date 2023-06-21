İhlas Haber Ajansı

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Aksaray'da risk teşkil eden yapılar yıkılıyor

Aksaray’da vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanım ömrünü tamamlamış veya dayanıklılığını kaybetmiş binaların yıkımını belediye tarafından gerçekleştiriyor.

Aksaray'da vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanım ömrünü tamamlamış veya dayanıklılığını kaybetmiş binaların yıkımını belediye tarafından gerçekleştiriyor.


Şehrin birçok noktasındaki binanın incelemesini gerçekleştiren Aksaray Belediyesi ekipleri, riskli olduğunu tespit ettiği binaları kontrollü bir şekilde yıkıyor. Zincirli Mahallesi Kalealtı Caddesinde bulunan bir binanın taşıyıcı kolonlarının dayanıklılığını kaybettiğini tespit eden ekipler, yıkım yapılması yönünde karar aldı. Vatandaşlara görüntü ve gürültü kirliliği yaşatmamak adına gecenin ilerleyen saatlerinde yıkımına başlanılan bina iş makinaları yardımı ile ortadan kaldırıldı. Riskli yapılar kategorisine alınan ve kamuya tehlike arz eden yapının ivedilikle yıkılması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için risk taşıdığı tespit edilen yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

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