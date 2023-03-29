Aksaray'da rüzgar ve kar yağışı etkili oluyor

Aksaray'da dün gece başlayan rüzgarlı hava yerini kar yağışına bırakırken, kentte hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düştü.

Meteorolojinin uyarısının ardından birçok şehirde olduğu gibi Aksaray'da da kar yağışı ve rüzgar etkili oluyor. Şehir genelinde rüzgar dün gece saatlerinde etkisini gösterirken, öğleden sonra başlayan kar yağışıyla birlikte şehirde hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düştü. Kar yağışı rüzgarında etkisiyle tipi şeklinde kendini göstermeye başladı. Şehirde kar yağışının devam etmesi beklenirken gece yarısı hava sıcaklığının eksilere düşmesi tahmin ediliyor.