Aksaray'da sağanak yağış etkili oldu

Aksaray'da öğle saatlerinde 25 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığı akşam saatlerinde yerini aniden bastıran sağanak yağışa bıraktı.

Aksaray'da öğle saatlerinde hava sıcaklığı 25 dereceye ulaşırken, Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü tarafından akşam saatlerinde yağmur beklendiği duyuruldu. Meteoroloji tahminlerine göre hava sıcaklığının aniden düşmesinin ardından yağış uyarısı yapılırken, beklenen yağmur akşam saatlerinde etkili oldu. Hava sıcaklığı yerini aniden bastıran sağanak yağışa bıraktı. Aniden etkili olan sağanak yağış yaklaşık 40 dakika etkisini sürdürdü. Tarım arazileri için verim açısından olumlu karşılanan sağanak yağışta kentin sokakları sessiz kaldı. Meteoroloji 8.Bölge Müdürlüğü yağışın gece saatlerinde tekrar etkili olacağını tahmin ederken, hava sıcaklığının 17 ila 19 derecede seyredeceğini duyurdu. Meteoroloji aynı zamanda Aksaray'da nem oranının yüzde 80'in üzerinde bulunacağını bildirdi.

Yağmura dışarıda yakalanan Musa Eser (58), “Uzun bir aradan sonra bayağı bir sıcak iklimden sonra çok güzel yağmur yağdı. Bereket yağdı. Aksaray için bütün Türkiye için çok güzel oldu. Bundan gayet mutluyuz. Rabbim bereket versin. Çok güzel oldu. Çiftçilerimiz için, çiftçilikle uğraşanlar için bekleniyordu bu yağmur, uzun süreden beri çöl sıcaklarından kurtulduk” dedi.