Aksaray'da sağlıkçılara meyveli moral desteği

Aksaray'da sağlık alanında görev yapan tüm sağlıkçılara meyve ikramında bulunan manavlar sağlık personeline moral ve destek mesajı verdi.

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) kapsamında salgına karşı etkin bir mücadele yürütülen Türkiye'de tedbir ve önlem çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Aksaray'da yoğun mesaiyle virüse karşı ailelerinden uzak görev yapan sağlık personeline moral ve destekler devam ediyor. Bu kapsamda Aksaray Manavlar Odası ve Sağlık Sen Şubesi tarafından tüm sağlık çalışanlarına meyve ikramında bulunularak moral ve destek mesajı verildi.

“Tüm sağlıkçılarımızın her zaman yanındayız”

Aksaray Manavlar, Balıkçılar, Tavuk ve Yumurtacılar Esnaf Odası Başkanı Kuddusi Yeşildal, amaçlarının sağlık personeline sahip çıkmak olduğunu belirterek, “Aksaray Manavlar Odası olarak Covid-19 ile uğraşan sağlık personelimizin hepsine meyve ikram edeceğiz. Meyvelerimizi getirdik. Amacımız doktorlarımıza sahip çıkmak. Bu sağlık personelimize komple sahip çıkmak” dedi.

Sağlık Sen Şube Başkanı Rıfat Kaya ise “Bugün Manavlar ve Balıkçılar Odamızın organize etmiş olduğu meyveleri bütün sağlıkçılarımıza dağıtıyoruz. Sağlıkçıları yaşatmalıyız ki insanımız yaşasın. Sağlıkçılarımızın moral ve motivasyonunu en üst seviyede tutmak için bugün böyle bir organizasyon yaptık. Öncelikle 112 istasyonlarımıza dağıtımını gerçekleştirdik. Daha sonra hizmet içi binamızda kalan virüslü hastalarımıza bakıp evine gidemeyen, çoluğuyla çocuğuyla, ailesiyle bir arada olamayan sağlık çalışanlarımıza gidip meyvelerini verdik. Onların daha motivasyonu yüksek, daha iyi şartlarda hizmet içinde, öğretmen evinde kalmalarını sağlamaktayız. Eğitim ve Araştırma Hastanemizin acil servisinden başlayarak meyvelerimizi dağıtacağız. Tüm sağlıkçılarımızın biz her zaman yanında olduğumuz gibi özellikle Covid-19 vakalarında en ön saflarda neferler olan sağlık çalışanlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından minibüsten indirilen paketlenmiş meyveler acil servis bata olmak üzere tüm hastane personeline ikram edilerek başarılar dilendi.