Aksaray'da şampiyonluk coşkusu

Grup'ta şampiyon olan 68 Aksaray Belediye Spor, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 1. kademe play-off karşılaşmasındaki rakibi Akşehir Spor'u mağlup ederek TFF 3. Lig'e çıktı. Takımın 3. Lig'e çıkması şehirde coşkuyla karşılandı.

68 Aksaray Belediye Spor, dün Mersin Arena Stadyumunda oynanan maçta Akşehir Spor'u penaltı atışları sonunda 7-6 mağlup ederek TFF 3. Lig'e yükselmeyi başardı. Aksaray Belediye Başkanı ve Aksaray Belediye Sporun onursal başkanı Evren Dinçer de, Mersin'e giderek takıma destek verdi. 68 Aksaray Belediye Spor'un 3. Lige yükselmesi şehirde büyük bir sevinçle karşılanırken, binlerce taraftar 15 Temmuz Milli İrade Meydanında şampiyon takımın futbolcularının Mersin'den dönmesini bekledi. Akşam, Milli İrade Meydanında düzenlenecek şampiyonluk kutlaması için meydana gelen taraftarlar yağmura rağmen futbolcuları bekledi. Şampiyon Aksaray Belediye Sporun meydana geldiği anonsu ile siyah beyazlı taraftarlar meşaleleri yakarak futbolcuları coşkuyla karşıladı. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer burada yaptığı konuşmada şampiyon olan Aksaray Belediye Sporu daha iyi yerlere taşıyacaklarını ifade ederek, “Çok zorlu bir müsabaka geçirdik. 3 haftadır bu maça kitlendik. 3. Lig'e çıkmak için var gücümüzle çalıştık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Teknik ekibimize, futbolcularımıza, taraftarlarımıza, sizlere çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da var gücümüzle maçlarımıza asılacağız. Futbolcularımızın yanında olacağız. Spor kulübümüzü güçlendireceğiz. 2. Lige çıkmak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.