Aksaray'da Sarıhasanlı içme suyu şebeke yenileme işi tamamlandı

Aksaray'da İl Özel İdaresi tarafından Sarıhasanlı köyünün mevcut içme suyu şebeke hattı yenilendi.

İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünce Aksaray'ın Ağaçören ilçesine bağlı Sarıhasanlı köyünde kullanılan mevcut içme suyu şebekesi, ekonomik ömrünü doldurması nedeni ile tamamen değiştirildi. Mevcut şebeke ve eklerle beraber 4 bin 800 metre polietilen boruların kullanıldığı altyapı yenileme çalışması kapsamında yenilenerek köy halkının daha hijyenik şartlarda içme suyu kullanması sağlandı.

Konuyla ilgili bilgiler veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik, İl Özel İdaresi olarak köylerde yapılan çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, köyde yaşayan vatandaşların sağlığı için bu tür çalışmaların aralıksız süreceğini söyledi.