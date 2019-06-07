İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aksaray'da serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Aksaray’da sıcak havadan bunalarak serinlemek için gölete giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Aksaray'da sıcak havadan bunalarak serinlemek için gölete giren genç boğularak hayatını kaybetti.


Olay, dün öğleden sonra Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bulunan Çatin Göletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Faruk Pekdal (21), iki arkadaşıyla birlikte gezmek için Çatin Göletine gitti. Ardından serinlemek için suya giren Pekdal bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları Pekdal'ı kurtarmak için müdahale bulundu ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine jandarma ve İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. AFAD'a bağlı dalgıçlar suda yaptığı aramada Pekdal'ın cansız bedenine ulaştı. Pekdal'ın cesedi otopsi üzere Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.