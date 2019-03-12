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Aksaray'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı

Aksaray’da otomobil ile öğrenci servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobil ile öğrenci servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Ereğli Kapı Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde Kergi Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyreden Abdurrahman K. (47) idaresindeki 68 S 0310 plakalı öğrenci servis minibüsü, kavşaktan çıkan Sadettin A. (67) yönetimindeki 68 EK 565 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Leyla A. (66) yaralanırken, otomobilin ön kısmında hasar meydana geldi. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis kaza yerinde incelemelerde bulundu.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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