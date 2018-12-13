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Aksaray'da servis otobüsü ve minibüsü çarpıştı: 17 yaralı

Aksaray’da servis minibüsü ve servis otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 17 kişi yaralandı.

Aksaray'da servis minibüsü ve servis otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 17 kişi yaralandı.


Kaza, Belediye Arsaları Organize Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde işçi taşıyan Mehmet K. (34) idaresindeki 68 S 0349 plakalı servis otobüsü ile İsmail A. (54) idaresindeki 68 S 0355 plakalı servis minibüsü yoldaki buzlanma sebebiyle çarpıştı. Kazada minibüs adeta hurdaya dönerken, minibüste ve otobüste bulunan sürücüler ile birlikte 17 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri yolu trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemleri alırken, 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanelere kaldırdı. Yaralılardan E.T'nin (29) durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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