Aksaray'da şiddetli yağmur etkisini sürdürüyor

Aksaray'da gün boyu aralıklarla devam eden yağmur akşam saatlerinde şiddetini artırarak şehir genelinde etkisini sürdürüyor.

Aksaray'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağmur nedeniyle trafikte kısmen olumsuzluklar yaşanırken, yerler bir anda su birikintileriyle kaplandı. Gök gürültülü devam eden ve hava sıcaklığının 23 derecede seyrettiği Aksaray'da yağmurun gece de aralıklarla devam edeceği öğrenildi.