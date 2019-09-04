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Aksaray'da silah operasyonu: 1 gözaltı

Aksaray’da bir iş yerinin deposuna operasyon düzenleyen polis, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ile bunlara ait mermi ve fişek ele geçirdi.

Aksaray'da bir iş yerinin deposuna operasyon düzenleyen polis, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ile bunlara ait mermi ve fişek ele geçirdi.


Operasyon, Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin deposuna gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, M.K.Y. isimli şahsın iş yerinin deposunda tabanca ve tüfek bulundurduğu bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iş yerini ve deposunu bir süre takibe aldı. 2 gün yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan ekipler operasyon için düğmeye bastı. İş yerinin deposuna gerçekleştirilen operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 186 adet 9 mm çaplı tabanca mermisi, 1 adet otomatik av tüfeği ve 19 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi. Depo sahibi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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