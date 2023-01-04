Aksaray'da silahla öldürülen şahsı amcası öldürmüş: 2 gözaltı

Aksaray'da dün gece kullandığı minibüsün yanında silahla öldürülmüş olarak bulunan şahsı amcasının öldürdüğü ortaya çıktı. Arazi anlaşmazlığı yüzünden işlenen cinayette amcanın da aralarında bulunduğu 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece Ortaköy ilçesine bağlı Hacıibrahimuşağı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy yakınlarında öğrenci servis minibüsü yanında bir şahsın hareketsiz yattığını gören yoldan geçen sürücüler durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yerde yatan şahsın silahla vurulma sonucu öldüğünü belirledi. Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, silahla öldürülen şahsın Kenan Özcan (28) olduğunu tespit etti.

Cinayetin ardından hemen harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri gece yarısı yaptığı çalışma ve incelemelerde 2 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerden birisinin öldürülen Kenan Özcan'ın amcası olduğunu öğrenen JASAT dedektifleri amca Aşır Ö. (53) ve diğer şüpheli Mehmet Ali A.'nın (46) peşine düştü. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen JASAT dedektifleri amcanın Ankara'ya kaçtığını belirledi. Ortaköy ilçesinde bir ikamete yönelik operasyon düzenleyen JASAT Mehmet Ali A.'yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına alırken, amca Aşır Ö. ise şafak vakti Ankara'nın Bala ilçesinde bir ikamete yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf ettiği öğrenilen amcanın ilk ifadesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle anlaşamadıklarını ve bu nedenle yeğenini öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Jandarmanın yaptığı araştırmada amca ve yeğenin daha önceden de yine arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli olduğu belirlendi. Mehmet Ali A.'nın ise amca Aşır Ö.'ye yardım ve yataklık etme suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltındaki 2 şüpheli ifadelerinin ardından Ortaköy İlçe Adliyesine sevk edildi.