İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aksaray'da soba zehirlenmesi

Aksaray’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aksaray'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay, Hürriyet Mahallesi 4776. Sokak'ta bulunan ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslıhan S. (18) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah ailesi tarafından yarı baygın halde bulunan Aslıhan Ş., çağrılan ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Aslıhan S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.