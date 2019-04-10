Aksaray'da su projesiyle 18 yerleşim yeri suya kavuşacak

Nüfusunun büyük bölümü tarım ve hayvancılığa dayalı olan Aksaray'da, kurak arazilerin devlet yatırımları ile can bulduğunu kaydeden İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Devlet Su İşleri Aksaray'a yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor” dedi.

Ülke ekonomisine önemli oradan katkı sağlayacak projenin, toprağa can, bölge halkının da maddi olarak güçlenmelerine olanak sağlayacağına dikkat çeken Başkan Altınsoy, “Aksaray ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Devlet Su İşleri Aksaray 44. Şube Müdürlüğümüz tarafından Aksaray'da, 2003 yılından itibaren şehir merkezine yıllık 12,5 milyon metreküp içme suyu, 1 adet baraj, 6 adet gölet, 22 adet derenin ıslahı ve 8 bin 470 dekar araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 11 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmıştır” şeklinde konuştu.

Projenin hayata geçmesiyle birlikte 18 yerleşim yerinin canlanacağına işaret eden Altınsoy, “1965 yılında klasik şebeke olarak işletmeye alınan Uluırmak Sulaması 21 420 hektarlık sulama alanının borulu şebeke haline dönüştürülmesi amacıyla ele alınmıştır. Proje kapsamında Aksaray il merkezi başta olmak üzere, Yeşilova, Acıpınar, Aratol, Beyazsaray, Baymış, Çimeli Yeniköy, Topakkaya, Hanobası, Hatıpağatolu, Hırkatol, İsmailağatolu, Kazıcıktolu, Yeşiltepe, Sağlık, Sapmaz, Seleciköy, Ulukışla köyleri dahil 18 adet çevre yerleşim yerine hizmet edecektir. Projesinin tamamlanması ile bölge halkının modern sulu tarım yaparak ekonomik olarak güçlenmelerine olanak sağlanacaktır” diye konuştu.