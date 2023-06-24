Aksaray'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu.

Olay, Laleli Mahallesi 4524 Sokak'ta bulunan Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında yaşandı. Laleli Mahallesi'nden geçen sulama kanalında hareketsiz yatan bir kadın olduğunu gören bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri ilk müdahalesinde kadının öldüğünü belirledi. Kimliği henüz belirlenemeyen ve üzerinde kıyafetler bulunan kadın cesedi, polisin yaptığı incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis kimlik tespiti için çalışma başlatırken kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu ortaya çıkacağı öğrenildi.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.