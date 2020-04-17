Aksaray'da sulama sezonu başladı

Aksaray'da dün başlayan 2020 yılı sulama sezonunda 150 bin 740 dekar tarım arazisinin sulanacağı belirtilirken, baraj ve göletlerin ortalama doluluk oranının da yüzde 55 seviyelerine ulaştığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ülke tarımına hizmet etmeye, suyu toprakla buluşturmaya ve çiftçinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 16 Nisan 2020 yılı sulama sezonu öncesinde 150 bin 740 dekar tarım arazisinin sulanacağı Aksaray'da, sulama planları yapılarak sulama kanallarının temizlik ve bakım-onarım işleri bitirildi. Aksaray'da 165 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olan baraj, gölet ve depolamaların ortalama doluluk oranı Nisan ayı itibariyle yüzde 55 seviyesine ulaştı. Bahar yağmurları ve devam eden kar erimeleriyle baraj ve göletlerin su seviyeleri daha da yükselecek. DSİ, Aksaray'da 1 adet baraj ve 1 adet göletin inşasına da devam ediyor. Bu baraj ve göletlerin tamamlanmasıyla ilerleyen yıllarda depolama kapasitesi daha da artacak.

Sulama yatırımlarına da büyük önem veren DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sulamada su tasarrufu sağlamak, tarımda verimi artırmak ve ürün desenini çeşitlendirmek amacıyla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırıyor. Aksaray ilinde inşaatı devam eden 3 adet sulama tesisi inşaatının tamamlanmasıyla 2 bin 310 dekar tarım arazisi modern sulama sistemine kavuşacak. Modern sulama sistemleri, ürün desenini çeşitlendirip tarımda verimi artırırken, çiftçi gelirlerinde de doğrudan ve dolaylı artış sağlıyor. Aksaray'daki tarım arazilerine ve çiftçilere suyu ulaştırmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Baraj ve göletlerdeki doluluk oranı 2020 yılında, geçen seneye göre daha iyi durumda. Sulamada su sıkıntısı yaşanmayacak. DSİ, ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.