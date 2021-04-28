Aksaray'da sulama sistemi malzemelerini çalan 2 şüpheli yakalandı

Aksaray'da bir çiftçinin tarlasından sulama sistemlerine ait boru ve vanaları çalan 2 hırsızlık şüphelisi, jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Selecikösetol köyünde A.K. isimli çiftçiye ait tarlada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tarladaki sulama sistemlerine ait boru ve vanaların çalınması üzerine çiftçi A.K. durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinde yaptığı araştırma ve incelemelerin ardından şüphelilerin peşine düştü. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda şüphelilerin F.B. ve H.Ö. isimli şahıslar olduğunu tespit eden jandarma, şüphelilerin Yeşilova beldesinde bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine Yeşilova beldesinde bulunan bir eve baskın yapan jandarma, 2 şüpheliyi yakaladı. Evde yapılan aramada çalınan malzemelerde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Ele geçirilen malzemeler ise çiftçi A.K.'ye teslim edildi.