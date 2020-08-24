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Aksaray'da sünnet düğününe silah operasyonu

Aksaray’da bir sünnet düğününe operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 1 adet kalaşnikof tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve binlerce fişek ve mermi ele geçirdi.

Aksaray'da bir sünnet düğününe operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 1 adet kalaşnikof tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve binlerce fişek ve mermi ele geçirdi.


Operasyon, merkeze bağlı Topakkaya beldesinde bir müstakil eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı sivil ekiplerin yaptığı istihbari çalışmalarda yapılacak bir sünnet düğününe uzun namlulu silahlar getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma istihbarat ekipleri, dün gece operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda 1 adet kalaşnikof tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 bin 350 adet tabanca mermisi, 1 adet kurusıkı silah, bin adet tüfek fişeği ve çok sayıda şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili Çağlar Y., yakalanarak gözaltına alınırken, Ömer Y. ve Musa B. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde, silah sesleri ve silahlarla havaya ateş açan magandalar yer alıyor.

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