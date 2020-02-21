Aksaray'da tarihi Tosun Höyüğü'nde definecilerin açtığı tünel ortaya çıktı

Aksaray'da Asur Ticaret Kolonileri Çağı Hitit, Helenistik ve Roma devirlerinde iskan edilen tarihi Tosun Höyüğü içerisinde defineciler tarafından açılan tünel vatandaşlar tarafından ortaya çıkarıldı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Asur Ticaret Kolonileri Çağı Hitit, Helenistik ve Roma devirlerinde iskan edilen tarihi Tosun Höyüğü'nde kazı çalışması yapıldığı ortaya çıktı. Tarihi höyükte tünel bile açan definecilerin çalışmaları köylüler tarafından bulundu. Define avcıları tarafından açılan tünelin içerisinde kazma, keser ve kürekler bulunurken, yaklaşık 10 metrelik tünel görenleri de şaşırttı. Kuzeybatı yönünde greyderlerle kazılar yapıldığı, biri 5 metrelik diğeri ise 2 metrelik çukurların kazıldığı sit alanında, kazılan çukurlardan birisinde taştan kayılma bir yol olduğu da tespit edildi. Hazine avcılarının höyükten bir şey bulup bulmadığı merak konusu olurken, köy halkı jandarma ekiplerinin höyüklerin korunması için çok daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Eskil ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Abdullah Ünlü (57), “Birkaç gün önce gelmişler burada kazılar yapmışlar. Biz güvenlik görevlilerinden özellikle define avcılarının bu bölgeleri tahrip etmemesi için güvenliği artırmalarını talep ediyoruz. Bu konuda devletimizden özen bekliyoruz” dedi.

Tosun Yaylası sakinlerinden Kemal Ceylan (55) ise, “Bu tarihi eserlerin korunması için hükümetimizden, kaymakamlığımızdan bir koruma talebinde bulunuyoruz. Buralar talan olmasın, deşilmesin” diye konuştu.