Aksaray'da Tarım ve Doğa Atölyesi, çocuklara birçok alternatif sunuyor

Gelişen teknolojiye bağlı olarak her türlü bilgisayar yazılımlarının yanında İnsansız Hava Aracı (İHA), robot teknolojisi, maket uçak gibi teknolojik araçların yapıldığı ve gençlere bilimi sevdiren eğitim atölyeleriyle hizmet veren Bilim Merkezinde çocukların toprakla buluşması için kurulan Tarım ve Doğa Atölyesi'nde çocuklar birbirinden farklı bitki ve ürün yetişme imkanı elde ediyor. Çocuklar serada kendilerine ayrılan bölümlerde ektikleri bitki ve fidelerin gelişim sürecinin takibini yapabiliyor. Aksaray Belediyesi'nin bu uygulaması ile çocukların bir nebze olsun teknolojiden uzak, doğada zaman geçirmeleri hedefleniyor. Çocukların sosyal hayata aktif katılabilmeleri ve çeşitli aktiviteleri yaşıtlarıyla beraber yapabilecekleri Tarım ve Doğa Atölyesinde çocuklar, doğa ile bütünleşmesinin yanında toprağa ektikleri bitkilerin büyümesini ve gelişimini düzenli olarak takip etme imkanı buluyor. Üretimi küçük yaşta öğrenen çocuklar, emeklerinin meyvesini de bakım ve geçen süre sonunda almayı gözlemleyebiliyor.