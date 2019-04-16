Aksaray'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri seralarda incelemede bulundu

Aksaray'da KOP Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında oluşturulan seraları yerinde inceleyen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilerle bir araya gelerek bilgilendirme yaptı.

Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve şube müdürleri, merkeze bağlı Gücünkaya köyünde ve Laleli Mahallesinde yapımı devam eden seraları kontrol ederek denetimler yaptı. Çalışmalar hakkında bilgiler veren İl Müdürü Saklav, “KOP Kırsal Kalkınma Projesi kapsamından Gücünkaya köyü ve Laleli Mahallesinde yapımına başlanan sera yapımlarında yüzde 70 oranında destek sağlanmaktadır. Toplam 16 çiftçinin yüzde 30 ödeme ile yararlandığı seraların son teslimat tarihi 10.05.2019'dur” dedi.

Yapılan yeni seralar ile sera varlığı yönünden Aksaray'ın zenginleştiğini belirten Saklav, bu seraların Aksaray'ın tarımı için katma değer sağlayacağını belirterek çiftçilerin her zaman yanında olduklarını kaydetti.