Aksaray'da taş kırma ünitesi hizmete başladı

İl Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan, Vücut Dışı Şok Dalgalarıyla Taş Kırma (ESWL) cihazları ile hedeflenen taşa çok küçük odaklı şok dalgalarının uygulanabildiğini belirterek, “Bu sayede taş kırma işlemi hastalar için ameliyata gerek kalmadan ağrısız ve konforlu bir şekilde gerçekleşmektedir. Ayrıca şok dalgalarının küçük bir odakta toplanarak taşa uygulanması, çevre böbrek dokularında meydana gelebilecek hasarı önlemekte ve yüksek parçalama verimliliği sunmaktadır. Bu cihaz elektromanyetik olarak şok (ses) dalgaları oluşturmakta, bu sayede efektif bir şekilde ses dalgasını odak noktasına ulaştırmaktadır. Bu işlem sırasında cihaz çok az ses çıkarttığı için hastayı rahatsız etmemektedir. Bu sistemi hamilelerde, kanama bozukluğu olan hastalarda, kanama bozukluğuna sebep olacak ilacı kullanan hastalarda ve ciddi enfeksiyonu olan hastalarda uygulama şansımız yoktur. Bu sistem hastanın iyi seçilmesi ve ESWL'nin sınırlarının iyi bilinmesiyle başarı oranı ciddi oranda artmaktadır. Hastadaki başarı oranı taşın büyüklüğü, böbrekteki yerleşim yeri, taşın cinsi, hastadaki vücut kitle endeksi ve kullanılan enerjiye göre değişmektedir” dedi.