Aksaray'da tehlike arz eden metruk binalar yıkıldı

Aksaray Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Hamidiye Alaca Mahallesinde kentsel dönüşüm proje alanı içerisine giren insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden ve aynı zamanda çevre kirliliğine yol açan metruk binaların yıkımına başladı. Mahalle sınırları içerisinde yapı bütünlüğünü yitirmiş binaların tespitini yapan ekipler, çökme riski taşıyan yapıları ve madde bağımlısı kişiler tarafından kullanılmasına olanak sağlayan binaları kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirmeye alıyor. Böylece vatandaşların can ve mal güvenliği güvence altına alınmış oluyor. Kent siluetine uymayan metruk bina yıkımlarının süreceği bildiren Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, görüntü kirliliğine sebep olan bu yapıların ardından dönüşüm faaliyetinin hız kesmeden devam edeceğini açıkladı. Başkan Dinçer, yıkım yapılan noktalarda şehrin modern kent kimliğine uygun yeni mekânlar inşa edileceğini belirtti.

Kontrollü bir şekilde başlatılan yıkım çalışması esnasında Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta ve Trafik Müdürlüğü ekipleri çalışma sahalarında gerekli güvenlik tedbirlerini alıyor. İtfaiye Ekipleri de çalışma esnasında hazır bekletilerek gerektiğinde tazyikli sulama yapıyor.