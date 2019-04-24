Aksaray'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 ağır yaralı

Aksaray'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu Nakkaş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden Mahir A. (49) idaresindeki 58 RC 711 plakalı tır, Nakkaş Kavşağı'na geldiğinde tali yoldan çıkan Şaban K. (63) yönetimindeki 68 FE 881 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ve yanında bulunan Hasibe K. (64) ve Hüsnü D. (69) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayı anlatan tırın yedek şoförü Mehmet Durmuş (54), "Yolun tam ortasında vurduk. O karşı taraftan geliyordu, bizde buradan geliyorduk. İkisi de yaşlı. Sürücünün yanındaki hacı emmi demiş ki, 'Araba geliyor' demiş. O da şaşırmış ve frene basacağım diye gaza basmış. Geldi ve girdi” diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.