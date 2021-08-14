Aksaray'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden Mersin istikametine seyreden Burhan K. (35) idaresindeki 33 NJB 12 plakalı Mercedes marka tır, dönüş yapmak isteyen Cemile Ö. (37) yönetimindeki 06 BGM 094 plakalı Peugeot marka otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan çocukları Sevgi Ö. (13), Muhammet Mustafa Ö. (9) ve Rüzgar Ö. (5) yaralandı. Kazayı gören yoldan geçen diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.