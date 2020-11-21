İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aksaray'da tırın çarptığı yaya feci şekilde can verdi

Aksaray’da E-90 karayolunda yolun karşına geçmek isteyen yaşlı kadın tırın çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Aksaray'da E-90 karayolunda yolun karşına geçmek isteyen yaşlı kadın tırın çarpması sonucu feci şekilde can verdi.



Kaza, Aksaray E-90 Karayolu Makas Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan karşıya geçmek isteyen 74 yaşındaki Fatma Yılmaz, Aksaray'dan Karasu Kavşağı istikametine seyreden Şükrü G. (60) idaresindeki 06 JOR 21 plakalı tırın altında kaldı. Yaşlı kadın olay yerinde feci şekilde can verirken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü tespit etti. Tır sürücü Şükrü G. polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.