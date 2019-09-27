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Aksaray'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Aksaray’da sabah namazından çıktıktan sonra karayolundan yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Aksaray'da sabah namazından çıktıktan sonra karayolundan yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Kaza, 25 Eylül tarihinde Sultanhanı ilçesi Aksaray-Konya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultanhanı ilçesinde sabah namazından çıkan Hacı İbrahim Kara (77), namazı kıldıktan sonra camiden çıkarak evine gitmek için Aksaray-Konya karayolundan karşıya geçmek istedi. Bu sırada karayolundan geçen Tayfun Ç. (27) idaresindeki 48 YG 915 plakalı tır, Hacı İbrahim Kara'yı fark etmedi ve çarptı. Kaza sonrası tır sürücüsü durmadan olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Kara için olay yerine ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaralıyı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Hacı İbrahim Kara burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan tır sürücüsü ise yapılan çalışmaların ardından bugün yakalanarak gözaltına alındı.


Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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