İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aksaray'da toplu taşıma araçları denetleniyor

Aksaray’da toplu taşıma ve servis araçlarının denetimleri devam ediyor.

Aksaray'da toplu taşıma ve servis araçlarının denetimleri devam ediyor.


Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri tarafından kentin 6 farklı noktasında toplu taşıma ve servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı. Vatandaşların toplu taşıma ve servis araçlarında güvenle seyahat edebilmesi, sürücülerin evrak kontrollerinin yapılması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde duraklara gelen araçlar tek tek inceleniyor. 6 farklı noktada duraklarda durdurulan toplu taşıma ve servis araçlarında öncelikli olarak plaka üzerinden tescil denetimi yapılıyor. Daha sonra sürücülerin ehliyet ve araçların ruhsatları POLCEP sistemi üzerinden inceleniyor. Trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde incelemelerin ardından sürücülere seyahat güvenliği hakkında bilgiler verilirken, uymaları gereken kurallar anlatılıyor. Toplu taşıma ve servis araçlarının güzergahlarına göre kent genelinde sabah saatlerinde başlatılan denetimler akşam saatlerine kadar devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.