Aksaray'da trafik değerlendirme toplantısı

Aksaray'ın 2019 yılı ilk 6 aylık trafik durumunun değerlendirildiği toplantı Vali Ali Mantı başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı doğrultusunda yürütülen projeler görüşülerek değerlendirildi. İl geneli tescilli araç ve sürüsü sayıları, 2013-2018 yılları arası kaza istatistikleri ve 2018-2019 yılları ilk 6 aylık trafik kazalarının karşılaştırılmaları görüşüldüğü toplantıda güvenli trafik için yürütülen projeler ve 2019 yılı ikinci 6 aylık dönem eylem planı ve trafik tedbirlerinin değerlendirildi.

Vali Ali Mantı, trafikte eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının önemini vurgulayarak bu konunun saha uygulamaları ile olumlu sonuçlar elde edilmesi adına okul müdürleri, halk otobüsleri, minibüsçüler meslek odası ve şoförlerinde katılacağı bilinçlendirme toplantısı yapılabileceğini belirtti. Vali Ali Mantı, trafik tedbirleri konusunda alınan kararların uygulanmasında bu konuyla ilgili bütün paydaşların buna vatandaşlarında dahil edilerek gerekli eğitim, duyuru ve benzeri çalışmaların güvenli trafik uygulamalarını başarıya ulaştıracağını kaydetti.

Toplantıda Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü İlhan Özdemir tarafından yapılan sunumla Aksaray'ın trafik durumu hakkında bilgiler verildi. Özdemir, sunumunda Aksaray'da 2017 yılında 119 bin 700, 2018 yılında 123 bin 843 olan araç sayısının 2019 yılı ilk 6 aylık rakamlara göre toplam 128 bine ulaştığını söyledi. Polis bölgesi içerisinde 2019 yılı ilk 6 aylık rakamlara göre toplam kaza sayısının bin 10 olduğunu kaydeden Özdemir, kazalarda 8 kişinin yaşamını yitirirken 865 kişinin ise yaralandığını söyledi. 2019 yılı ikinci 6 aylık dönemde yapılacaklar ve hedeflerle ilgili açıklamalarda bulunan Özdemir, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının meydana geldiği yer, zaman ve oluş şekillerine göre uygulama ve denetimlerin yapılacak analizlerle devam edeceğini, yaya ve okul geçitlerinin görünürlüğünün arttırılması, önce yaya ikonlarının tüm yaya ve okul geçitlerine uygulanması yapılacağını söyledi. Özdemir, sürücülerin yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermelerinin sağlanması amacıyla eğitim ve denetimlerin arttırılacağını, yine sinevizyon eşliğinde trafik kuralları, hız, yaya önceliği, emniyet kemeri kullanımı, cep telefonu ve kırmışı ışık konularında sürücülere yönelik olarak yürütülen Yaşam Tüneli projelerinin uygulamasının devam edeceğini ifade etti.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Çelik, Vali Yardımcısı Hakkı Loğoğlu, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan, Afet ve Acil Durum Müdürü Cezmi Türkmen, Karayolları 38. Şube Şefi Mustafa Doğan, Emniyet Müdür Yardımcısı Hanifi Korkmaz katıldı.