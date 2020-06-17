Aksaray'da trafik güvenliği için ferforjeler değişiyor

Aksaray Belediyesi şehir içi ulaşımında trafik güvenliğini arttırıcı yeni çalışmalara imza atıyor. Şehre daha estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen söz konusu çalışma, Piri Mehmet Paşa alt geçidinin giriş ve çıkışında bulunan refüjlerde başlatıldı. Alt geçitte yayaların kontrolsüz geçişine neden olan demir korkulukları kaldıran belediye ekipleri, trafiği daha güvenli hale getiriyor. Yayaların bölgeden kontrolsüz geçişini engel olmak için alt geçidin her iki giriş ve çıkış noktalarına yüksek ferforjeler yerleştirilecek.

Aksaray Belediyesi amblemli dekoratif ferforjelerin kent estetiğine uygun ışık yansımalı olacağı bildirildi.