Aksaray'da trafik jandarması trafiği havada denetliyor

Aksaray'da jandarma ekipleri, trafikteki ihlalleri metrelerce uzaktan dron ile havadan denetleyip tespit ediyor.

Aksaray'da meydana gelen trafik kazalarının ve buna bağlı olarak oluşan yaralanma, ölüm ve maddi hasarın önlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, dron ile trafiği havadan denetliyor. İlçe, belde, köy ve karayollarında denetimler yapan jandarma, trafikteki ihlalleri dron ile metrelerce uzaktan tespit edip uygulama noktasında sürücülere cezai işlem uyguluyor. Özellikle ilçe ve köy yollarında denetimlere ağırlık veren ekipler, sürücülerin emniyet kemeri, telefon kullanma, hatalı sollama ve kırmızı ışık ihlali gibi birçok kural ihlalini havadan tespit edebiliyor. Uygulamalarda kural ihlali yapan sürücüler, uygulama noktalarında durdurularak trafik kuralları konusunda uyarılıyor.