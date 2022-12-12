Aksaray'da trafik jandarmasından zabıtaya trafik güvenliği eğitimi

Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarmaları tarafından belediyelerde görevli zabıta personeline trafik eğitimi verildi.

Aksaray'da “2021-2023 Trafik Güvenliği Eylem Planı” çerçevesinde kazaların önlenmesi, can ve mal kaybının önüne geçilmesi amaçlı çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik jandarmaları, ilçe ve beldelerde görevli zabıta personeline yönelik eğitim çalışması yaptı. Müşterek görev yapılan kamu kurum/kuruluşlarında görevli personele trafik güvenliği eğitimi verilmesi çerçevesinde verilen eğitimlerde hız sınırları, geçiş üstünlüğü konuları ve diğer trafik kuralları anlatıldı. Özellikle emniyet kemeri takılmasının önemine değinen trafik jandarma ekipleri eğitimin ardından itfaiye erlerine bilgilendirme broşürü dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Trafik bilincini ileri seviyeye getirmek amacıyla trafik eğitimi faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.