Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 05.30 sıralarında Aksaray - Nevşehir Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden Sami Biçen (60) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı takla atarak karşı şeride geçerek Nevşehir istikametine seyreden Ahmet Alperen Ürper (27) yönetimindeki 50 AB 749 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Alperen Ürper olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.