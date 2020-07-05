İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü

Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde takla atan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde takla atan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçeden Aksaray istikametine gelen Adem Kılıç (26) idaresindeki 42 EJR 77 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Kazada araçtan dışarı fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.