İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aksaray'da trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı

Aksaray’da tali yoldan çıkan otomobile bir başka otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da tali yoldan çıkan otomobile bir başka otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.


Kaza, Aksaray-Konya karayolu Sultanhanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden Şerife T. (27) idaresindeki 34 TA 2724 plakalı otomobil tali yoldan önüne çıkan H.D. yönetimindeki 42 AAC 751 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle diğer otomobil şarampolde takla attı. Kaza sonucu sürücü Şerife T. ile araçta yolcu olarak bulunan Nuray Y. (55), Sefasu Y. (7) ve Esila Y. (3) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Sefasu Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.