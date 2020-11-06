Aksaray'da trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı

Aksaray'da tali yoldan çıkan otomobile bir başka otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Konya karayolu Sultanhanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden Şerife T. (27) idaresindeki 34 TA 2724 plakalı otomobil tali yoldan önüne çıkan H.D. yönetimindeki 42 AAC 751 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle diğer otomobil şarampolde takla attı. Kaza sonucu sürücü Şerife T. ile araçta yolcu olarak bulunan Nuray Y. (55), Sefasu Y. (7) ve Esila Y. (3) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Sefasu Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.